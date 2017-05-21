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Олимпиада
Дион Перейра
№47
Полузащитник
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 марта 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
Уотфорд
0 : 5
Манчестер Сити
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Уотфорд
0
Манчестер Сити
5
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
15.05.2017
15 мая 2017
пн
22:00
Челси
4 : 3
Уотфорд
15.05.2017
15 мая 2017
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Челси
4
Уотфорд
3
был в запасе
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
Лестер Сити
3 : 0
Уотфорд
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Лестер Сити
3
Уотфорд
0
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
17:00
Уотфорд
1 : 0
Суонси
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Уотфорд
1
Суонси
0
был в запасе
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:45
Уотфорд
2 : 0
Вест Бромвич
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Уотфорд
2
Вест Бромвич
0
был в запасе