Маркус Млиниковский
№37
Защитник
Подписаться
Команда
Герта
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 июля 1992 (28) лет
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:00
Боруссия
1 : 0
Герта
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
1
Герта
0
был в запасе