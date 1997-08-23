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Олимпиада
Луис Переа
№40
Полузащитник
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 авг. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2019/2020
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
Атлетико
2 : 0
Осасуна
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
2
Осасуна
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:30
Хетафе
0 : 0
Осасуна
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0
Осасуна
0
был в запасе
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
Мальорка
2 : 2
Осасуна
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
2
Осасуна
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
Осасуна
3 : 1
Валенсия
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
3
Валенсия
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Реал
2
Осасуна
0
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
22:00
Леганес
0 : 1
Осасуна
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
22:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леганес
0
Осасуна
1
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 1 тур