Андерсон Ордоньес
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
29 янв. 1994 (27) лет
Рост
172
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
Айнтрахт
3 : 1
Аугсбург
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 45'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
3
Аугсбург
1
минуты: 1' - 45' / Германия. Бундеслига, 30 тур
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:30
Боруссия
3 : 1
Айнтрахт
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 56'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия
3
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 56' / Германия. Бундеслига, 29 тур
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 21:30
Айнтрахт
2 : 2
Вердер
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 21:30
минуты: 1' - 68'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
2
Вердер
2
минуты: 1' - 68' / Германия. Бундеслига, 28 тур
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:00
Кельн
1 : 0
Айнтрахт
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:00
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1
Айнтрахт
0
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур