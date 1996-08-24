Мэттью Уиллок
№51
Полузащитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 авг. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 21:16
Гиллинхэм
0 : 2
Вест Хэм
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 21:16
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Гиллинхэм
0
Вест Хэм
2
был в запасе