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Евро-2020
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Олимпиада
Аликади Саидов
№64
Защитник
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 апр. 1999 (22) года
Рост
186
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Анжи
0 : 2
Урал
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Анжи
0
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
20.05.2019
20 мая 2019
пн
19:00
Рубин
0 : 0
Анжи
20.05.2019
20 мая 2019
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Анжи
0
был в запасе
10.05.2019
10 мая 2019
пт
16:30
Анжи
0 : 1
Арсенал
10.05.2019
10 мая 2019
пт
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Анжи
0
Арсенал
1
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:30
Анжи
1 : 1
Ростов
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Анжи
1
Ростов
1
был в запасе
01.03.2019
01 марта 2019
пт
16:30
Оренбург
0 : 1
Анжи
01.03.2019
01 марта 2019
пт
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Оренбург
0
Анжи
1
был в запасе