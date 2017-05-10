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Тим Андре Нильсен
№92
Нападающий
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
7 окт. 1992 (28) лет
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2016/2017
10.05.2017
10 мая 2017
ср
19:00
Химки
2 : 2
Луч
10.05.2017
10 мая 2017
ср
19:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Химки
2
Луч
2
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 36 тур
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
Химки
1 : 1
Волгарь
77'
77'
77'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
77'
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
19:00
Зенит-2
1 : 3
Химки
90'
90'
90'
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
19:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Зенит-2
1
Химки
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
19:00
Химки
1 : 0
Балтика
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
19:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химки
1
Балтика
0
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 32 тур
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:30
Динамо
0 : 0
Химки
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:30
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Химки
0
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 31 тур
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
13:00
Тюмень
1 : 1
Химки
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
13:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Тюмень
1
Химки
1
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур