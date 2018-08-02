Матия Широк
№17
Защитник
Подписаться
Команда
Домжале
Гражданство
Словения
Дата рождения
31 мая 1991 (29) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:30
Домжале
1 : 1
Уфа
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Домжале
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 17:00
Уфа
0 : 0
Домжале
26.07.2018 26 июля 2018 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Уфа
0
Домжале
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2018 19 июля 2018 чт 22:00
Домжале
1 : 1
Широки Бриег
19.07.2018 19 июля 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Домжале
1
Широки Бриег
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд