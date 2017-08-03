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Евро-2020
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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Петер Мареш
№17
Полузащитник
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Команда
Млада Болеслав
Гражданство
Чехия
Дата рождения
17 янв. 1991 (30) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
21:00
Скендербеу
2(4) : 1(2)
Млада Болеслав
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Скендербеу
2(4)
Млада Болеслав
1(2)
был в запасе
27.07.2017
27 июля 2017
чт
19:00
Млада Болеслав
2 : 1
Скендербеу
27.07.2017
27 июля 2017
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Млада Болеслав
2
Скендербеу
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд