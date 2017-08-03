Петер Мареш
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Млада Болеслав
Гражданство
Чехия
Дата рождения
17 янв. 1991 (30) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:00
Скендербеу
2(4) : 1(2)
Млада Болеслав
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Скендербеу
2(4)
Млада Болеслав
1(2)
был в запасе
27.07.2017 27 июля 2017 чт 19:00
Млада Болеслав
2 : 1
Скендербеу
27.07.2017 27 июля 2017 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Млада Болеслав
2
Скендербеу
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд