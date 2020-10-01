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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Кристиан Тосевски
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Македония
Дата рождения
6 мая 1994 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига наций. лига с
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
2018/2019
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
21:30
Янг Бойз
3 : 0
Тирана
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Янг Бойз
3
Тирана
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд