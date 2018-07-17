Игор Алексовски
№1
Вратарь
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Команда
Вардар
Гражданство
Македония
Дата рождения
24 февр. 1995 (26) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:55
Шкупи
0 : 0
Рейнджерс
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:55
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Шкупи
0
Рейнджерс
0
был в запасе