Клаудио Майер
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Лихтенштейн
Дата рождения
23 марта 1996 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
Лихтенштейн
0 : 5
Италия
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Лихтенштейн
0
Италия
5
был в запасе
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 21:45
Лихтенштейн
1 : 1
Армения
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Лихтенштейн
1
Армения
1
был в запасе
05.09.2019 05 сент. 2019 чт 21:45
Босния и Герцеговина
5 : 0
Лихтенштейн
05.09.2019 05 сент. 2019 чт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Босния и Герцеговина
5
Лихтенштейн
0
был в запасе