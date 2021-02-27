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Ардиан Исмайли
№34
Защитник
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Команда
Специя
Гражданство
Албания
Дата рождения
30 сент. 1996 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
Специя
-:-
Парма
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
-
Парма
-
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
20:30
Фиорентина
3 : 0
Специя
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3
Специя
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 53' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Специя
2
минуты: 53' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0
Удинезе
1
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
Рома
4 : 3
Специя
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
Наполи
1 : 2
Специя
61'
77'
61'
77'
61'
77'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Специя
0 : 1
Верона
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Специя
0
Верона
1
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Специя
1 : 2
Дженоа
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
1
Дженоа
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Интер
2 : 1
Специя
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
2
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Специя
2 : 2
Болонья
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2
Болонья
2
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:00
Специя
1 : 2
Лацио
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
1
Лацио
2
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Специя
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2
Специя
2
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:00
Беневенто
0 : 3
Специя
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0
Специя
3
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Специя
1 : 4
Ювентус
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Специя
1
Ювентус
4
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур