Кристьян Флоки Финнбогасон
№18
Нападающий
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Команда
Хафнарфьордур
Гражданство
Исландия
Дата рождения
12 янв. 1995 (26) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.08.2017 02 авг. 2017 ср 21:30
Хафнарфьордур
0 : 1
Марибор
02.08.2017 02 авг. 2017 ср 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Хафнарфьордур
0
Марибор
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
26.07.2017 26 июля 2017 ср 21:20
Марибор
1 : 0
Хафнарфьордур
26.07.2017 26 июля 2017 ср 21:20
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Марибор
1
Хафнарфьордур
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд