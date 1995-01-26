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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кристьян Флоки Финнбогасон
№18
Нападающий
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Команда
Хафнарфьордур
Гражданство
Исландия
Дата рождения
12 янв. 1995 (26) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
02.08.2017
02 авг. 2017
ср
21:30
Хафнарфьордур
0 : 1
Марибор
02.08.2017
02 авг. 2017
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Хафнарфьордур
0
Марибор
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
26.07.2017
26 июля 2017
ср
21:20
Марибор
1 : 0
Хафнарфьордур
26.07.2017
26 июля 2017
ср
21:20
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Марибор
1
Хафнарфьордур
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд