Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Юха Пиринен
№66
Полузащитник
Подписаться
Команда
ХИК
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
22 окт. 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2021
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Украина
1 : 1
Финляндия
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Украина
1
Финляндия
1
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Финляндия
2 : 2
Босния и Герцеговина
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Финляндия
2
Босния и Герцеговина
2
был в запасе