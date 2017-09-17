Вальтер Монтойя
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Крус Асуль
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
21 июля 1993 (27) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 17:15
Жирона
0 : 1
Севилья
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 17:15
минуты: 1' - 77'
Испания. Примера, 4 тур
Жирона
0
Севилья
1
минуты: 1' - 77' / Испания. Примера, 4 тур
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 19:30
Севилья
3 : 0
Эйбар
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
3
Эйбар
0
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:15
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
0
Севилья
1
был в запасе