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Олимпиада
Силванус Нимели
№66
Нападающий
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Команда
Спартак
Гражданство
Либерия
Дата рождения
4 сент. 1998 (22) года
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:00
Краснодар-2
7 : 0
Спартак-2
52'
52'
52'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Краснодар-2
7
Спартак-2
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Спартак-2
1 : 2
Иртыш
48'
55'
48'
55'
48'
55'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
48'
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
1
Иртыш
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
Акрон
0 : 0
Спартак-2
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0
Спартак-2
0
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Спартак-2
1 : 2
Томь
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Торпедо
1 : 0
Спартак-2
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
18:30
Шинник
1 : 2
Спартак-2
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
18:30
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1
Спартак-2
2
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Спартак-2
0 : 4
Нижний Новгород
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Спартак-2
0
Нижний Новгород
4
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
Крылья Советов
2 : 1
Спартак-2
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
2
Спартак-2
1
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 15 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
90'
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе