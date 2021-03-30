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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Коннор Робертс
№23
Полузащитник
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Команда
Суонси
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
23 сент. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
лига наций. лига в
товарищеские матчи. сборные
отбор че-2020
англия. премьер-лига
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Уэльс
1 : 0
Чехия
49'
77'
49'
77'
49'
77'
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Уэльс
1
Чехия
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Бельгия
3 : 1
Уэльс
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Бельгия
3
Уэльс
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур