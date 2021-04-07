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Олимпиада
Хон Гуриди
№14
Полузащитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 февр. 1995 (26) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
суперкубок испании
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2017/2018
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
Реал Сосьедад
-:-
Атлетик
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
-
Атлетик
-
14.03.2021
14 марта 2021
вс
18:15
Гранада
1 : 0
Реал Сосьедад
14.03.2021
14 марта 2021
вс
18:15
минуты: 28' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Гранада
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 28' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 0
Леванте
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:30
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1
Леванте
0
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
01.03.2021
01 марта 2021
пн
23:00
Реал
1 : 1
Реал Сосьедад
01.03.2021
01 марта 2021
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Реал
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
18:15
Реал Сосьедад
4 : 0
Алавес
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
18:15
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
4
Алавес
0
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
16:00
Хетафе
0 : 1
Реал Сосьедад
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
16:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Кадис
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
4
Кадис
1
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
Вильярреал
1 : 1
Реал Сосьедад
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:30
Реал Сосьедад
2 : 2
Бетис
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
2
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
16:00
Севилья
3 : 2
Реал Сосьедад
43'
43'
43'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 56'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 56' / Испания. Примера, 18 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 1
Осасуна
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:30
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
1
Осасуна
1
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
31.12.2020
31 дек. 2020
чт
16:00
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
31.12.2020
31 дек. 2020
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
21:45
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
18:15
Кадис
0 : 1
Реал Сосьедад
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
18:15
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Кадис
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
18:15
Реал Сосьедад
2 : 0
Гранада
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
18:15
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
2
Гранада
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
Сельта
1 : 4
Реал Сосьедад
38'
38'
38'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 8 тур
Сельта
1
Реал Сосьедад
4
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 8 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
23:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Уэска
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
4
Уэска
1
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 7 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
22:00
Бетис
0 : 3
Реал Сосьедад
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
0
Реал Сосьедад
3
был в запасе