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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Жан-Лука Иттер
№27
Защитник
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Германия
Дата рождения
5 янв. 1999 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
2018/2019
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
22:45
Вердер
2 : 0
Гройтер Фюрт
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Вердер
2
Гройтер Фюрт
0
был в запасе
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:30
Мангейм
1 : 2
Фрайбург
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Мангейм
1
Фрайбург
2
был в запасе