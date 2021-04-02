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Олимпиада
Рустам Халназаров
№72
Нападающий
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 июля 2000 (20) лет
Рост
173
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
02.04.2021
02 апр. 2021
пт
14:00
Краснодар-2
1 : 0
Чертаново
02.04.2021
02 апр. 2021
пт
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
1
Чертаново
0
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Краснодар-2
0 : 2
Енисей
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Краснодар-2
0
Енисей
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
Оренбург
1 : 0
Краснодар-2
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Оренбург
1
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
11:30
СКА-Хабаровск
0 : 0
Краснодар-2
10.03.2021
10 марта 2021
ср
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
0
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур