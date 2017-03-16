Андреас Бюрссенс
№39
Защитник
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Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
17 марта 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.03.2017 16 марта 2017 чт 21:00
Генк
1 : 1
Гент
16.03.2017 16 марта 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Генк
1
Гент
1
был в запасе