Абдул Джафар
№27
Нападающий
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Команда
Армавир
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
30 дек. 1998 (22) года
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
Шериф
1 : 0
Валюр
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Шериф
1
Валюр
0
был в запасе