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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Хикмет Чифтчи
№32
Полузащитник
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Команда
Кельн
Гражданство
Германия
Дата рождения
10 марта 1998 (23) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
20:30
Кайзерслаутерн
2 : 5
Фортуна
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Кайзерслаутерн
2
Фортуна
5
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
22:45
Фортуна
2 : 1
Эрцгебирге
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фортуна
2
Эрцгебирге
1
был в запасе