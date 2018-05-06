Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Федерико Расич
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
24 марта 1992 (29) лет
Рост
194
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
2016/2017
06.05.2018
06 мая 2018
вс
19:00
ЦСКА
6 : 0
Арсенал
06.05.2018
06 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
6
Арсенал
0
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
Арсенал
2 : 1
Анжи
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2
Анжи
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
14:00
Арсенал
3 : 3
Зенит
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
3
Зенит
3
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
Краснодар
3 : 0
Арсенал
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
3
Арсенал
0
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:00
Арсенал
2 : 1
Уфа
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
2
Уфа
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Арсенал
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:30
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
2
Арсенал
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2018
17 марта 2018
сб
14:00
Арсенал
2 : 2
Ростов
17.03.2018
17 марта 2018
сб
14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
2
Ростов
2
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
09.03.2018
09 марта 2018
пт
14:00
Амкар
0 : 2
Арсенал
09.03.2018
09 марта 2018
пт
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар
0
Арсенал
2
был в запасе
04.03.2018
04 марта 2018
вс
19:00
Арсенал
1 : 0
Ахмат
04.03.2018
04 марта 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
1
Ахмат
0
был в запасе
08.12.2017
08 дек. 2017
пт
17:30
Урал
1 : 1
Арсенал
08.12.2017
08 дек. 2017
пт
17:30
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
1
Арсенал
1
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
19:30
Арсенал
0 : 1
Спартак
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
19:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
0
Спартак
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тосно
3
Арсенал
2
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
0
Рубин
0
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Арсенал
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Арсенал
2
был в запасе
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
ЦСКА
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
19:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
1
ЦСКА
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
Анжи
3 : 2
Арсенал
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
3
Арсенал
2
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
Зенит
0 : 1
Арсенал
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
0
Арсенал
1
был в запасе
29.09.2017
29 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
Краснодар
29.09.2017
29 сент. 2017
пт
19:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
1
Краснодар
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Уфа
1 : 0
Арсенал
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
1
Арсенал
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
Динамо
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Динамо
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
Показать все игры