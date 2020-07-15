Денис Попович
№11
Полузащитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Словения
Дата рождения
15 окт. 1989 (31) год
Рост
187
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.07.2020 15 июля 2020 ср 18:00
Крылья Советов
0 : 0
Краснодар
15.07.2020 15 июля 2020 ср 18:00
минуты: 57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
0
Краснодар
0
минуты: 57' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
Арсенал
2 : 4
Крылья Советов
58'
58'
58'
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
58'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
2
Крылья Советов
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
04.07.2020 04 июля 2020 сб 18:30
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
04.07.2020 04 июля 2020 сб 18:30
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
0
Ростов
0
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
30.06.2020 30 июня 2020 вт 18:00
Локомотив
1 : 1
Крылья Советов
30.06.2020 30 июня 2020 вт 18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
26.06.2020 26 июня 2020 пт 20:30
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
26.06.2020 26 июня 2020 пт 20:30
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.06.2020 19 июня 2020 пт 18:00
Крылья Советов
2 : 4
Ахмат
19.06.2020 19 июня 2020 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
2
Ахмат
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
16.03.2020 16 марта 2020 пн 19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
16.03.2020 16 марта 2020 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
42'
42'
42'
08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:00
42'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур