Джемал Табидзе
№55
Защитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Грузия
Дата рождения
18 марта 1996 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Швеция
1 : 0
Грузия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Швеция
1
Грузия
0
был в запасе