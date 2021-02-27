Данила Козлов
№31
Полузащитник
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Команда
Волгарь
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 июня 1997 (23) года
Рост
175
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
Енисей
-:-
Волгарь
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
-
Волгарь
-
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Волгарь
2 : 2
Оренбург
43'
43'
43'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
2
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Волгарь
2 : 1
Чайка
87'
87'
87'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
87'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 17:30
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Велес
1 : 0
Волгарь
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Волгарь
0 : 0
Балтика
32'
32'
32'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
Волгарь
2 : 1
Факел
49'
49'
49'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
49'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2
Факел
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:00
Волгарь
2 : 0
Спартак-2
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Волгарь
2
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 15:00
Крылья Советов
3 : 0
Волгарь
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
3
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 17:30
Волгарь
0 : 0
Текстильщик
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 17:00
Алания
2 : 0
Волгарь
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Алания
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 17:30
Волгарь
1 : 1
Иртыш
29'
29'
29'
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
1
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
67'
67'
67'
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Волгарь
1 : 2
Велес
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1
Велес
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 20:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 20:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур