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Никита Мацхарашвили
№99
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 июня 1999 (21) год
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
Нефтехимик
-:-
Шинник
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
-
Шинник
-
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Велес
4 : 2
Шинник
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:30
Шинник
1 : 3
Балтика
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:30
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1
Балтика
3
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
14:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1
Шинник
2
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
18:30
Шинник
1 : 2
Спартак-2
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1
Спартак-2
2
был в запасе