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Евро-2020
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Олимпиада
Руслан Казаков
№47
Полузащитник
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Команда
Ленинградец
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 февр. 1999 (22) года
Рост
180
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок групповой этап
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
13:00
Ленинградец
0(6) : 0(5)
Чертаново
203'
203'
203'
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
13:00
203'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Ленинградец
0(6)
Чертаново
0(5)
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
16.09.2020
16 сент. 2020
ср
13:00
Ленинградец
0 : 1
Уфа
16.09.2020
16 сент. 2020
ср
13:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Ленинградец
0
Уфа
1
минуты: 70' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур