Александр Еловских
№82
Нападающий
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 сент. 1998 (22) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 15:00
Сибирь
3 : 1
Зенит-2
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сибирь
3
Зенит-2
1
был в запасе
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 11:30
Зенит-2
1 : 2
Тюмень
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 11:30
минуты: 1' - 33'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Зенит-2
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 33' / Россия. ФНЛ, 21 тур
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:30
Сочи
3 : 3
Зенит-2
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
3
Зенит-2
3
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:00
Зенит-2
1 : 2
Волгарь
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Зенит-2
1
Волгарь
2
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Зенит-2
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
1
Зенит-2
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 11:00
Луч
1 : 1
Зенит-2
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 11:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Луч
1
Зенит-2
1
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 14 тур
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 13:00
Зенит-2
3 : 3
Кубань (ЛФЛ)
5'
5'
5'
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 13:00
5'
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Зенит-2
3
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 13 тур
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 16:00
Ротор
4 : 1
Зенит-2
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
4
Зенит-2
1
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 17:00
Авангард
1 : 1
Зенит-2
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Авангард
1
Зенит-2
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
Зенит-2
2 : 0
Балтика
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Зенит-2
2
Балтика
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
Зенит-2
0 : 1
Тамбов
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Зенит-2
0
Тамбов
1
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 6 тур
26.07.2017 26 июля 2017 ср 18:00
Зенит-2
2 : 1
Сибирь
26.07.2017 26 июля 2017 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Зенит-2
2
Сибирь
1
был в запасе
22.07.2017 22 июля 2017 сб 14:00
Тюмень
2 : 2
Зенит-2
22.07.2017 22 июля 2017 сб 14:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
2
Зенит-2
2
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
16.07.2017 16 июля 2017 вс 18:00
Зенит-2
0 : 1
Сочи
16.07.2017 16 июля 2017 вс 18:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
0
Сочи
1
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур