Даниэл Агьей
№32
Нападающий
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Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 июня 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 23:05
Оксфорд
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 23:05
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Оксфорд
2
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Оксфорд
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ньюкасл Юнайтед
0
Оксфорд
0
был в запасе