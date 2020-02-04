Мэтт Тейлор
№12
Нападающий
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 апр. 1991 (29) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 23:05
Оксфорд
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 23:05
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Оксфорд
2
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе