Бен Паррингтон
№30
Защитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 мая 1996 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Флитвуд
2 : 3
Уимблдон
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Флитвуд
2
Уимблдон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала