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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Колин Куанер
№23
Нападающий
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 июня 1991 (29) лет
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Хаддерсфилд Таун
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
3
Хаддерсфилд Таун
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
Саутгемптон
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Саутгемптон
3
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
17:00
Уотфорд
3 : 0
Хаддерсфилд Таун
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Уотфорд
3
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе