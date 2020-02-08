Жорже (Жорже Мораес)
№96
Защитник
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Команда
Базель
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 марта 1996 (25) лет
Рост
184
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
Амьен
1 : 2
Монако
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1
Монако
2
был в запасе
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 21:00
Монако
1 : 0
Анжер
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
1
Анжер
0
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
1
Страсбур
3
был в запасе