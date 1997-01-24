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Евро-2020
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эксауке Н'Донго
№32
Нападающий
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Команда
Кан
Гражданство
Конго
Дата рождения
30 янв. 1997 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
10.03.2017
10 марта 2017
пт
21:00
Ницца
2 : 2
Кан
10.03.2017
10 марта 2017
пт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
2
Кан
2
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:00
Кан
2 : 3
Анжер
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Анжер
3
был в запасе
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Сент-Этьен
0 : 1
Кан
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
0
Кан
1
был в запасе