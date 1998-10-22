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Олимпиада
Джакомо Вриони
№21
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Албания
Дата рождения
15 окт. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига наций. лига с
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ювентус
-:-
Дженоа
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
-
Дженоа
-
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:45
Ювентус
2 : 0
Кальяри
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2
Кальяри
0
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
22:45
Ювентус
1 : 1
Верона
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1
Верона
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
21:45
Кротоне
1 : 1
Ювентус
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1
Ювентус
1
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
21:45
Рома
2 : 2
Ювентус
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
2
Ювентус
2
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
21:45
Ювентус
3 : 0
Сампдория
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
3
Сампдория
0
был в запасе