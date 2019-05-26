Абукар Мохамед
№99
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
1 янв. 1999 (22) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 16:00
Торино
3 : 1
Лацио
26.05.2019 26 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
3
Лацио
1
был в запасе