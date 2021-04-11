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Теннис
Олимпиада
Каю Энрике
№12
Полузащитник
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Команда
Монако
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
31 июля 1997 (23) года
Рост
177
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:05
Монако
-:-
Дижон
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
-
Дижон
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Монако
4 : 0
Метц
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
4
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
Сент-Этьен
0 : 4
Монако
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0
Монако
4
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
Монако
0 : 0
Лилль
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
0
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Страсбур
1 : 0
Монако
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
1
Монако
0
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
Монако
2 : 0
Брест
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
2
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
Монако
2 : 2
Лорьян
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Ним
3 : 4
Монако
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ним
3
Монако
4
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Монако
2 : 1
Ницца
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
Нант
1 : 2
Монако
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
1
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Монако
3 : 1
Марсель
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
23:00
Монпелье
2 : 3
Монако
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
2
Монако
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Монако
3 : 0
Анжер
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
3
Анжер
0
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Лорьян
2 : 5
Монако
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2
Монако
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Монако
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Монако
0 : 3
Ланс
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
0
Ланс
3
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
Марсель
2 : 1
Монако
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2
Монако
1
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
15:00
Лилль
2 : 1
Монако
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 58'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 1' - 58' / Франция. Лига 1, 13 тур
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