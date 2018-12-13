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Евро-2020
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Олимпиада
Фатих Аксой
№14
Защитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Турция
Дата рождения
6 нояб. 1997 (23) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Бешикташ
0 : 1
Мальме
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Бешикташ
0
Мальме
1
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Сарпсборг 08
2 : 3
Бешикташ
79'
79'
79'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сарпсборг 08
2
Бешикташ
3
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Бешикташ
2 : 4
Генк
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бешикташ
2
Генк
4
был в запасе