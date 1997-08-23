Самуэль Калу
№10
Нападающий
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Команда
Бордо
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
26 авг. 1997 (23) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сент-Этьен
-:-
Бордо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
-
Бордо
-
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Дижон
1 : 3
Бордо
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 16'
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Бордо
3
минуты: 1' - 16' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Бордо
0 : 1
ПСЖ
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Бордо
1 : 2
Метц
14'
14'
14'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
14'
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
1
Метц
2
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ним
2 : 0
Бордо
49'
49'
49'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ним
2
Бордо
0
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Бордо
0 : 3
Лилль
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
0
Лилль
3
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 23 тур
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
Лион
2 : 1
Бордо
55'
55'
55'
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
55'
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
2
Бордо
1
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
Бордо
2 : 1
Анжер
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Анжер
1
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Ницца
0 : 3
Бордо
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Бордо
3
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Метц
0 : 0
Бордо
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0
Бордо
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 21:00
Ренн
0 : 1
Бордо
47'
47'
47'
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 21:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0
Бордо
1
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Бордо
3 : 0
Дижон
29'
74'
29'
74'
29'
74'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
29'
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бордо
3
Дижон
0
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 6 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Бордо
0 : 0
Ницца
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
0
Ницца
0
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 5 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 18:00
Ланс
2 : 1
Бордо
90'
90'
90'
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 18:00
90'
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
2
Бордо
1
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
11.09.2020 11 сент. 2020 пт 22:00
Бордо
0 : 0
Лион
11.09.2020 11 сент. 2020 пт 22:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
0
Лион
0
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 3 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Анжер
0 : 2
Бордо
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
0
Бордо
2
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур