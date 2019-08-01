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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жоао Пауло
№37
Нападающий
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Команда
Ордабасы
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
6 дек. 1987 (33) года
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:00
Ордабасы
2 : 3
Млада Болеслав
87'
87'
87'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ордабасы
2
Млада Болеслав
3
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Млада Болеслав
1 : 1
Ордабасы
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Млада Болеслав
1
Ордабасы
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Торпедо
0 : 2
Ордабасы
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Торпедо
0
Ордабасы
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
17:00
Ордабасы
1 : 0
Торпедо
11.07.2019
11 июля 2019
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Ордабасы
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд