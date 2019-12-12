Ренан (Ренан дос Сантос)
№33
Вратарь
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Команда
Лудогорец
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 мая 1989 (31) год
Рост
190
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Лудогорец
1 : 1
Ференцварош
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лудогорец
1
Ференцварош
1
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
ЦСКА
1 : 1
Лудогорец
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЦСКА
1
Лудогорец
1
был в запасе
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
Эспаньол
6 : 0
Лудогорец
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Эспаньол
6
Лудогорец
0
был в запасе
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
Ференцварош
0 : 3
Лудогорец
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Ференцварош
0
Лудогорец
3
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Лудогорец
5 : 1
ЦСКА
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лудогорец
5
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур