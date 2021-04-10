Киган Долли
№20
Полузащитник
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Команда
Монпелье
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
22 янв. 1993 (28) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
Монпелье
-:-
Марсель
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
-
Марсель
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Анжер
1 : 1
Монпелье
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1
Монпелье
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Монпелье
3 : 1
Бордо
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
3
Бордо
1
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Ним
1 : 1
Монпелье
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1
Монпелье
1
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Монпелье
1 : 1
Лорьян
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1
Лорьян
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Реймс
0 : 0
Монпелье
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
0
Монпелье
0
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Монпелье
2 : 1
Ренн
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2
Ренн
1
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Лион
1 : 2
Монпелье
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1
Монпелье
2
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Монпелье
4 : 2
Дижон
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4
Дижон
2
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Метц
1 : 1
Монпелье
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1
Монпелье
1
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 19:00
Монпелье
1 : 2
Ланс
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1
Ланс
2
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 22 тур
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
4
Монпелье
0
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Нант
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Марсель
3 : 1
Монпелье
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3
Монпелье
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Монпелье
2 : 3
Лилль
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
2
Лилль
3
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
Брест
2 : 2
Монпелье
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Монпелье
0 : 2
Метц
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0
Метц
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
Ланс
2 : 3
Монпелье
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
2
Монпелье
3
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1
ПСЖ
3
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Лорьян
0 : 1
Монпелье
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
0
Монпелье
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур