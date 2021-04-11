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Олимпиада
Джовани Ло Чельсо
№18
Полузащитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
9 апр. 1996 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:30
Тоттенхэм
-:-
Манчестер Юнайтед
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
-
Манчестер Юнайтед
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:05
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Тоттенхэм
45'
45'
45'
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:05
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:30
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
63'
63'
63'
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:30
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:15
Тоттенхэм
0 : 2
Лестер Сити
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:15
минуты: 1' - 49'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 49' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 1
Тоттенхэм
48'
48'
48'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:15
Кристал Пэлас
1 : 1
Тоттенхэм
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:15
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
1
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
41'
41'
41'
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:30
Челси
0 : 0
Тоттенхэм
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:30
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Челси
0
Тоттенхэм
0
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
Тоттенхэм
2 : 0
Манчестер Сити
65'
65'
65'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
65'
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2
Манчестер Сити
0
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
15:00
Вест Бромвич
0 : 1
Тоттенхэм
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Бромвич
0
Тоттенхэм
1
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
22:15
Тоттенхэм
2 : 1
Брайтон & Хов
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
22:15
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
23:00
Бернли
0 : 1
Тоттенхэм
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
23:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бернли
0
Тоттенхэм
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
Тоттенхэм
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Тоттенхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Саутгемптон
2 : 5
Тоттенхэм
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Саутгемптон
2
Тоттенхэм
5
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур