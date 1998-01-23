Рауль Цуккетти
№54
Полузащитник
Подписаться
Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 янв. 1998 (23) года
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Кротоне
1 : 1
Милан
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
1
Милан
1
был в запасе
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 22:45
Милан
2 : 1
Фиорентина
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2
Фиорентина
1
был в запасе
13.02.2017 13 февр. 2017 пн 22:45
Лацио
1 : 1
Милан
13.02.2017 13 февр. 2017 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1
Милан
1
был в запасе