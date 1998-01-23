Маттиа Эль-Хилали
№46
Полузащитник
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 янв. 1998 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.02.2017 13 февр. 2017 пн 22:45
Лацио
1 : 1
Милан
13.02.2017 13 февр. 2017 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1
Милан
1
был в запасе