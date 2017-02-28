Марко Миланезе
№98
Защитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
31 июля 1998 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 22:45
Ювентус
3 : 1
Наполи
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/2 финала
Ювентус
3
Наполи
1
был в запасе