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Себастьян Бреза
№20
Вратарь
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Команда
Болонья
Гражданство
Канада
Дата рождения
15 марта 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2020/2021
2016/2017
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
-:-
Верона
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
-
Верона
-
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:00
Дженоа
2 : 0
Болонья
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Болонья
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2
Удинезе
2
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Болонья
2 : 2
Аталанта
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
2
Аталанта
2
был в запасе